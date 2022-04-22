"Одного разу я зустрічався із Зеленським. Він був у нас на базі, давав якісь призи колишнім спортсменам, легендам українського спорту. Я розмовляв з ним, він любить футбол, дуже відкритий. Актори взагалі дуже відкриті люди.

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Він дуже близький до людей. Я ніколи не думав про те, яким може бути Зеленський, але події показали нам, що він – рішучий чоловік, який любить свою країну. Переїзд гравців київського Динамо до Бухареста став можливим завдяки йому.

Не знаю, що буде далі, важливо зупинити це божевілля. Ця трагедія несе з собою багато людських і матеріальних страждань. Ніхто ні від чого не хоче відмовлятися, це буде дуже важко", – цитує Луческу As.ro з посиланням на програму Marius Tuca Show.

Нагадаємо, київська команда вже зіграла три благодійні матчі – з Легією (3:1), Галатасараєм (3:1) і ЧФР Клуж (0:0). У вівторок, 26 квітня, Динамо проведе спаринг з Борусією Дортмунд.

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