Луческу переконав Фенербахче обрати Реброва наступним тренером, – ЗМІ

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу міг безпосередньо повпливати на майбутнє Сергія Реброва.

Президент Фенербахче Алі Коч звертався до румуна за консультацією щодо нового тренера, стверджує Fotospor.

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Керівництво "канарок" надало перевагу Реброву серед усіх кандидатів, однак президент хотів отримати додаткову інформацію. Коч звернувся до Мірчі Луческу, який добре знає українського фахівця за очними протистояннями з Динамо у чемпіонаті України. Екс-тренер Шахтаря запевнив, що Ребров є гідним претендентом і може повернути Фенербахче на провідні позиції в Туреччині.

Нагадаємо, контракт українського тренера з Ференцварошем розрахований до 30 червня 2023 року, команда має чудові шанси здобути другий титул чемпіона Угорщини поспіль.

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