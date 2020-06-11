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Луческу переконав Фенербахче обрати Реброва наступним тренером, – ЗМІ

11:10 515 Читать на русском
Луческу переконав Фенербахче обрати Реброва наступним тренером, – ЗМІ
Луческу і Ребров / Сайт Динамо

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу міг безпосередньо повпливати на майбутнє Сергія Реброва.

Президент Фенербахче Алі Коч звертався до румуна за консультацією щодо нового тренера, стверджує Fotospor.

Ребров виходив на екс-гравців Динамо в Туреччині щодо Фенербахче, – ЗМІ

Керівництво "канарок" надало перевагу Реброву серед усіх кандидатів, однак президент хотів отримати додаткову інформацію. Коч звернувся до Мірчі Луческу, який добре знає українського фахівця за очними протистояннями з Динамо у чемпіонаті України. Екс-тренер Шахтаря запевнив, що Ребров є гідним претендентом і може повернути Фенербахче на провідні позиції в Туреччині.

Нагадаємо, контракт українського тренера з Ференцварошем розрахований до 30 червня 2023 року, команда має чудові шанси здобути другий титул чемпіона Угорщини поспіль.

Ребров згоден стати головним тренером Фенербахче – турецький ЗМІ переконує, що українець погодився на низку незручностей

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Теги
Фенербахче Фенербахче Туреччина Сергій Ребров Сергій Ребров Мірча Луческу Мірча Луческу Українці за кордоном
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