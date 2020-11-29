Динамо в рамках чергового туру Прем'єр-ліги обіграло Ворсклу (2:0). Це була восьма очна зустріч команд Мірчі Луческу та Юрія Максимова у чемпіонаті, інформує Sport.ua.

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Цікаво, що у всіх матчах перемагали підопічні румунського тренера. Ба більше, команди Луческу забили 24 голи і не пропустили жодного. Колись Шахтар 4 рази переграв Кривбас, двічі – Металург та ще здобував одну перемогу над Оболонню.

До слова, після 11-ти турів Динамо лідирує в УПЛ з 26 очками, а Ворскла йде третьою. Між командами другим розташувався Шахтар.

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