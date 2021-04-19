"Неприпустимо, щоб щось подібне сталося. У корені цих дискусій стоять американці, які хочуть зробити те, що вони зробили в Сполучених Штатах. Вони думають, що це бізнес, а не спорт.

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Гроші будуть розподілені між акціонерами. Не думайте, що у великих команд достатньо структур для підготовки команд, для академії, для всіх гравців. Я не думаю, що гроші підуть на поліпшення структур.

Буде прикро, адже футбол створювався як масовий спорт, а не бізнес. Найголовніше, що зникне дух змагання. А для футболу це найголовніше. Принадність футболу полягала в тому, що маленькі команди грали з великими. Це повністю на заваді розвитку футболу в інших країнах. Є країни, які туди не потраплять. Це не в дусі футболу", – цитує Луческу AS.ro.

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