"Барселону і Ювентус усі прекрасно знають, тут коментувати нічого. Ференцварош також продемонстрував хороший прогрес останнім часом, пройшов хороший шлях у єврокубках. Ми всі розуміємо, що це зовсім інший рівень суперників у порівнянні з тими, з ким ми грали до цього.

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Дуже важливо, в якому стані, як фізичному, так і психологічному, повернуться гравці зі своїх збірних. Два тижні – це багато. Це стосується не тільки нашої команди, але і всіх клубів. Після збірних завжди треба кілька днів для того, аби гравці відновилися. Дуже хочу, щоб результати у збірників були хороші, щоб гравці поверталися до клубу на емоційному підйомі, з позитивними емоціями. Тоді вони швидше відновлюються", – поділився Луческу у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо прийматиме Ювентус 20 жовтня. У паралельному матчі першого туру групи G Ференцварош поїде в гості до Барселони.

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