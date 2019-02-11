Луческу оцінив можливість повернення в Шахтар після звільнення зі збірної Туреччини

Мірча Луческу прокоментував свій відхід зі збірної Туреччини та оцінив можливість повернення в Шахтар.

"Я закінчив роботу в збірній Туреччини. Сьогодні ми розійшлися, домовившись про умови. Все в порядку: ніхто ні на кого не ображається. Вважаю, це правильний момент для мене, щоб піти. Я побудував нову команду, підтягнув до збірної молодих гравців, створив необхідні умови для старту у відбірковому турнірі Євро-2020. Тепер краще продовжити комусь іншому.

Луческу покинув збірну Туреччини – останнім для нього став матч проти України

Сам я хочу почекати до літа – не буду тренувати зараз. З Росії до мене не зверталися, але пропозиції з інших країн вже є. Однак, я хотів би повернутися до клубної роботи. Хочу бачити футболістів постійно, а не від збору до збору. Влітку розгляну наявні варіанти і виберу з них.

Чи є ймовірність повернення в Шахтар? Ні. Це було б неправильно. У Шахтаря є тренер, у них чудова команда, яка, впевнений, стане чемпіоном країни в цьому сезоні. Я досить попрацював у Донецьку, ми створили прекрасну команду, вибудували систему, що працює до цього часу", – цитує Луческу Sport24.ru.

"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів України