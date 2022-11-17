– У моменті з пропущеним голом мала місце помилка Сироти. Це така, здається проблемна позиція, бо Попов і Сирота постійно травмуються. Чи буде Динамо взимку шукати ще одного центрального захисника?

– Думаю, Бурда може грати на цьому рівні. Він відновився після травми. Крім того, у нас є молоді гравці – наприклад, Антон Боль. Він має перспективу на майбутнє.

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У цей складний період важливо надавати українським молодим гравцям можливість зростати, удосконалюватись та виходити на інший рівень. Йдеться про всю нашу молодь. Вона повинна зростати та додавати від гри до гри. Я їм довіряю та хочу, щоб вони стали гравцями основного складу.

Вважаю за краще виховувати наших молодих гравців, довіряти їм. Тому що зараз складно уявити топового легіонера у нашому чемпіонаті, а брати посереднього іноземця я не бачу сенсу", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після перемоги над Інгульцем Динамо набрало 23 очки і перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Стільки ж балів у Зорі та Олександрії, однак у команди Юрія Гури є гра у запасі.

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