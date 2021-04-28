Ігор Суркіс належним чином оцінив успіхи Мірчі Луческу у перший рік роботи з Динамо.

За чемпіонство і прямий вихід у груповий етап ЛЧ румун отримав один мільйон євро бонусу, стверджує GPS.

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Луческу очолив Динамо минулого літа і майже відразу переміг Шахтар (3:1) у Суперкубку України. Домінація киян продовжилася і в УПЛ – мінус 23 очки з минулого сезону перетворилися на плюс 13 за три тури до фінішу поточного. Також команда має шанс здобути Кубок України, у фіналі якого зустрінеться із Зорею (13 травня).

Нагадаємо, чинний контракт Мірчі Луческу з Динамо розрахований до літа 2022 року.

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