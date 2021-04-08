Луческу отримав дві приємні новини з лазарету Динамо
21:22 - Читать на русском
Динамо вирішує свої кадрові проблеми перед завершальною частиною сезону.
До тренувань у загальній групі повернувся не лише Віктор Циганков, а й Міккел Дуелунд, повідомляє офіційний сайт киян.
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Українець залікував травму литкового м'язу, через яку не грав з 14 березня. Данець мав іншу проблему – повторне захворювання на коронавірус. Дуелунд у другій половині сезону награв лише 18 хвилин у матчі проти Миная (7 березня).
Додамо, що Динамо 10 квітня зустрінеться з СК Дніпро-1, а 17-го відбудеться битва з Шахтарем.
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