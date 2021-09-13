"Луческу хотів мене подивитися? Так, це Містер хотів. Коли ми зібралися, його спочатку не було з нами, тоді Євро було. Коли він приїхав, відразу мене покликав і сказав, що це була його особисте прохання, що хотів мене бачити в команді. Поговорив зі мною і пояснив, як треба діяти, чого хоче від мене, де мене бачить.

Конопля нецензурно висловлювався на прохання про інтерв'ю, гравцям Динамо та Шахтаря варто зняти "корону", – журналіст

Сказав, чим сподобався. Каже, що не боюся обігрувати, настирливий, лізу вперед. Впевнений, можу обігравати на швидкості.

Летіли з першого збору. В аеропорту до мене підійшов Містер і сказав, що я залишаюся, він поговорив з президентом все нормально. Клуби між собою домовилися. Він сказав: "Ти залишаєшся, будеш футболістом« Динамо", – сказав Антюх для Youtube-каналу Трендець.

Денис поки лише в одному офіційному матчі за Динамо з'являвся на полі, гравець потрапив у стартовий склад на поєдинок УПЛ проти Десни (4:0).

Металіст 1925 – Динамо: Шкурін приголомшує, українець марнує довіру Луческу, а 3 старі герої запалюють у матчі УПЛ