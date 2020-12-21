"У найближчі дні ніяких трансферів у Динамо не буде. Ідеологія Луческу в тому, щоб брати футболістів, які на даний момент будуть сильнішими за вже наявних у команді гравців. Кваліфіковані і сильні футболісти вважаються лідерами своїх клубів, вони там на хороших ролях, і дуже складно когось "висмикнути" зараз. А платити величезні гроші за легіонерів українські клуби поки собі дозволити не можуть. І Динамо в тому числі. А брати посередніх легіонерів, які гратимуть на рівні з українцями, Луческу не хоче.

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Тому зараз йде ретельна підготовка до трансферів певних футболістів, йде їхній перегляд. Вивчають, в якому стані гравці, як вони себе почувають, чи немає у них конфлікту з тренерами, можливо, вони мають певний потенціал, але ще не реалізували його. Або у когось завершується контракт і буде простіше заплатити самому футболісту, ніж давати гроші клубу. Сам Луческу всіх переглядає дуже ретельно. Вивчає кожну кандидатуру, яку йому пропонує селекційна служба Динамо.

Головними ринками будуть Аргентина і Бразилія, де багато футболістів, які могли б підсилити киян. Також йде перегляд гравців з Європи, але всі вони – футболісти своїх національних збірних. Нікого не хочу образити, але мова йде не про збірні Андорри, Узбекистану чи Казахстану, а про, можливо, середняків європейського футболу.

Сьогодні неможливо точно сказати, чи куплять когось кияни. Але йде пошук нападника і опорного півзахисника – це головні побажання Луческу, який розуміє, що йому потрібні ці гравці, щоб створити конкуренцію. Від опорного півзахисника вимагатимуть, щоб він якісно виводив м'яч від захисту до атаки. Ну а нападник повинен бути забивним і мають хорошу репутацію. Він повинен відразу вийти і дати той результат, який від нього вимагається", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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