Мірча Луческу завершив своє перебування в Динамо, яке тривало більше трьох років.

У суботу, 4 листопада, Олександр Шовковський розпочав роботу на посаді виконувача обов'язків головного тренера Динамо. Команда провела перше тренування під керівництвом нового тренера.

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Мірча Луческу, який подав у відставку після поразки від Шахтаря, також приїхав на базу. Ігор Суркіс теж був присутній. Румунський тренер попрощався з командою, з якою став чемпіоном України 2020/21, інформує офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 48-річний Шовковський вже виконував обов'язки головного тренера Динамо наприкінці сезону 2022/23. Тоді Луческу був на лікарняному, але керував процесом віддалено. Тепер же знаменитий воротар має повний карт-бланш від керівництва.

Наступним суперником Динамо стане Кривбас – лідер чемпіонату України. Матч 14-го туру УПЛ запланований на неділю, 12 листопада. На цей момент кияни посідають тільки 8 місце турнірної таблиці.

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