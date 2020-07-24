Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс назвав команду фахівців, з якою працюватиме Мірча Луческу у київському клубі.

Новоспечений наставник Динамо не робитиме кардинальних змін у тренерському штабі "біло-синіх", повідомляє Glavcom з посиланням на слова Ігоря Суркіса.

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Курувати воротарів залишиться Михайло Михайлов, який вже близько 20 років працює у столичному клубі. Також Луческу запросить у свій штаб Олександра Спірідона, який працював помічником румунського фахівця у Шахтарі та Зеніті.

Нові обличчя з'являться також у науковій групі Динамо, яка, за словами президента киян, "відстала".

Нагадаємо, новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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