toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо

08:00 - Читать на русском
Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо
Олександр Спірідон та Мірча Луческу / Фото ФК Шахтар

Президент Динамо Ігор Суркіс назвав команду фахівців, з якою працюватиме Мірча Луческу у київському клубі.

Новоспечений наставник Динамо не робитиме кардинальних змін у тренерському штабі "біло-синіх", повідомляє Glavcom з посиланням на слова Ігоря Суркіса.

"Я вх**рив у Динамо півтора мільярда", – Суркіс зустрівся з обуреними ультрас киян

Курувати воротарів залишиться Михайло Михайлов, який вже близько 20 років працює у столичному клубі. Також Луческу запросить у свій штаб Олександра Спірідона, який працював помічником румунського фахівця у Шахтарі та Зеніті.

Нові обличчя з'являться також у науковій групі Динамо, яка, за словами президента киян, "відстала".

Нагадаємо, новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян

blog_ava
Луческу не буде сповідувати стиль Динамо, – Воробей
06:30
3383
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Ігор Суркіс Олександр Олександр Спірідон Михайло Михайлов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
19
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук