Луческу невдовзі покине збірну Туреччини, – ЗМІ

Турецька футбольна федерація збирається звільнити головного тренера національної команди Мірчу Луческу.

Румунський фахівець буде звільнений із посади керманича збірної, повідомляє NTV.

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Серед причин звільнення Луческу називають погані результати турків, а також конфлікт із журналістами. Його наступником на містку національної команди повинен стати головний тренер Бешикташа Шенол Гюнеш. Він поєднуватиме роботу в клубі та збірній.

Відзначимо, що Мірча Луческу очолив збірну Туреччини в серпні 2017 року після невдалого періоду в пітерському Зеніті. До цього впродовж 12-ти років румун працював із донецьким Шахтарем і здобув 22 трофеї, серед яких 8 чемпіонських титулів і Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.