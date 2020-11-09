"Я засмучений не самим матчем, я засмучений, бо пандемія все змінила. Я сказав, що COVID виграв, а програв фейр-плей. Як правило, матч не повинен проводитися, але у кожного свої інтереси, щоб скористатися слабкістю інших. Було б несправедливо розігрувати титул в таких умовах.

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Я втрачав по 2-3 футболісти кожного дня. Дійшло до того, що в моєму розпорядженні залишилося 10 гравців. Це наша вина, клубу, що ми не вжили найефективніші заходи. Ми грали в дуже складних умовах. Я не знав, кого відправлять на карантин після тесту.

Всі команди зараз в дуже важких умовах. Гравці поїхали на товариські матчі. Я не бачу в них сенсу. Футболісти втомилися морально, а не тільки фізично", – цитує Луческу Sport.ro.

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