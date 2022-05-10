– Як ви вважаєте, Луческу залишиться в Динамо?

– Думаю, ні.

– Але він каже, що буде з Динамо до останнього.

– Всі так кажуть. Де Дзербі теж казав, що буде із Шахтарем до кінця, а насправді вийшло по-іншому. І Луческу також не залишиться. Він має ще кілька років потренувати, а простій для тренера – це кінець. А якщо він залишиться в Динамо, то простій може бути дуже довгим.

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– Думаєте, не стартуємо вчасно чи для Луческу чемпіонат уже не буде привабливим?

– Так. Он, Шахтар уже всіх легіонерів продає. Що це за команда? Динамо у цьому плані легше, бо мають своїх вихованців та українських футболістів. Якщо Шахтар поверне з оренд своїх гравців, то інші команди залишаться без футболістів. У найкращому разі залишаться дві команди та клуби заходу України. І що буде цікавого тут для Луческу?

– Якщо підуть легіонери та Луческу, то хто з українських тренерів може очолити Динамо?

– Або якийсь тренер з ім'ям у відчаї, або якийсь молодий фахівець. Також думаю, що Динамо міг би підійти Григорчук, – сказав Яшкін в інтерв'ю FanDay.

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