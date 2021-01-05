Трансфер Ліеля Абади не є пріоритетним для селекційної служби Динамо, хоча перемовини і справді ведуться. Щоправда, скаути киян не відвідували матч між Тель-Авівом та Петах-Тіквою, який відбувся вчора, адже Ізраїль перебуває у червоній зоні та й у цьому не було необхідності, стверджує Meta-ratings.

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Ба більше, перехід може взагалі не відбутись, адже Мірча Луческу не надто зацікавлений у цьому. Румун вважає, що ізраїльський легіонер може бути чудовим придбанням на майбутнє, але він не є хорошим варіантом підсилення основного складу Динамо вже зараз.

Раніше повідомлялось, що Ліель Абада забронював квитки у Київ на 7 січня, проте його візит у столицю України все ж може бути скасований через розбіжності щодо проекту контракту – трансфер 19-річного гравця під великим питанням.

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