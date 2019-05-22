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Луческу не лобіював свого сина на посаду тренера Шахтаря, – Циганик

00:15 393 Читать на русском
Луческу не лобіював свого сина на посаду тренера Шахтаря, – Циганик
Мірча Луческу / Соцмережі

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик прокоментував інформацію про те, що Мірча Луческу лобіював свого сина на посаду тренера Шахтаря.

"Луческу сам подзвонив і сказав, що це був приватний візит. Він заїхав в офіс Шахтаря, мав приватну розмову, але ніяк не просував свого сина в клуб. Він не збирається бути протеже для свого сина", – сказав ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик у програмі "Циганик LIVE".

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мірча Луческу зустрівся з Палкіним, аби порекомендувати свого сина на посаду тренера Шахтаря.

До слова, Разван Луческу наразі тренує грецький ПАОК Євгена Шахова, з яким нещодавно виграв чемпіонство Греції, жодного разу не програвши у першості.

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Теги
Шахтар Шахтар Разван Луческу Мірча Луческу Мірча Луческу Ігор Циганик
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