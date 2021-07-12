Найкращий форвард УПЛ минулого сезону Владислав Кулач поки не зміг переконати головного тренера киян Мірчу Луческу у тому, що потрібен команді.

"Наскільки мені відомо, Луческу не горів бажанням брати Влада на другий збір. Але тим не менше, після певних рекомендацій, він туди поїхав.

Кулач відреагував на чутки про "втечу" в Динамо заради грошей – найкращого бомбардира УПЛ зачепила брехня у ЗМІ

Насправді, незавидна ситуація для футболіста і для тренера. Тому що це нагадує історію з Володимиром Костевичем, якого Луческу не горів особливою ініціативою запрошувати в команду. Чим все це закінчується, ми чудово розуміємо.

Дії Динамо у цій ситуації можна виправдати тільки одним способом. Що, можливо, кияни все-таки підпишуть з Кулачем якусь угоду, але тоді залишиться лише відправити найкращого бомбардира минулого сезону в оренду", – сказав журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після завершення контракту з Ворсклою Кулач у статусі вільного агента проходить збори з Динамо.

Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю