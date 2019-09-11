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Луческу: Не думаю, що Аталанта може перемогти Шахтар

07:30 110 Читать на русском
Луческу: Не думаю, що Аталанта може перемогти Шахтар
Руслан Маліновський (праворуч) / фото із соцмереж

Колишні головний тренер Шахтаря Мірча Луческу оцінив перспективи "гірників" у протистоянні з італійською Аталантою в груповому етапі Ліги чемпіонів.

 

"Я не думаю, що на сьогоднішній день Аталанта може перемогти Шахтар. У "гірників" виступає одна і та ж група гравців протягом тривалого часу, з тією ж філософією гри: команда хоче контролювати матчі.

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Аталанта ж трохи змінилася, але подивимося. Я буду на трибунах першого жовтня. Маліновський? Мені цікаво поспостерігати за ним у матчі проти Шахтаря, він відмінний гравець", – цитує Луческу Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, перший матч проти Аталанти Шахтар зіграє у другому турі групового етапу 1 жовтня в Мілані, де "бергамаски" змушені приймати своїх суперників у Лізі чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 11 грудня в Харкові.

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