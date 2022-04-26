Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів, чому вінгер Динамо U-19 Самба Діалло не займається з першою командою навіть під час війни.

"За моєю інформацією, Луческу не був у захваті від Діалло. Він відмічав, що у футболіста поки немає такої емоційної, тактичної, суто людської стабільності.

Діалло висловив намір повернутись до Києва – його агент готовий перестрахуватись трансфером

Якщо Вітінью не був готовий грати на такому рівні, його треба було підготувати, то що ми зараз обговорюємо Діалло", – резюмував Співаковський в етері ТаТоТаке.

Нагадаємо, Самба став справжньою сенсацією поточного розіграшу Юнацької ліги УЄФА, оформивши 5 голів у 6 матчах групового етапу.

Динамо і перерва на Самбу: чому Луческу ігнорує перлину росіянина, яку вже оцінили Баварія та Ман Сіті