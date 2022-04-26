"Луческу не був у захваті від Діалло": журналіст пояснив, чого не вистачає таланту Динамо
Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів, чому вінгер Динамо U-19 Самба Діалло не займається з першою командою навіть під час війни.
"За моєю інформацією, Луческу не був у захваті від Діалло. Він відмічав, що у футболіста поки немає такої емоційної, тактичної, суто людської стабільності.
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Якщо Вітінью не був готовий грати на такому рівні, його треба було підготувати, то що ми зараз обговорюємо Діалло", – резюмував Співаковський в етері ТаТоТаке.
Нагадаємо, Самба став справжньою сенсацією поточного розіграшу Юнацької ліги УЄФА, оформивши 5 голів у 6 матчах групового етапу.
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