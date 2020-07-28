Луческу не був першим у списку кандидатів на посаду тренера Динамо, – Циганик

"Спочатку зробили пропозицію Сергію Реброву. Він взяв час на роздуми, але відмовився. Чому – це відомо тільки самому Реброву. Потім зробили пропозицію Луческу.

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Наскільки я зрозумів, Мірча Луческу та Ігор Суркіс швидко домовилися про дворічний контракт. У списку були інші тренери, але першим був Ребров, а другим Луческу.

Сергій Ребров відмовився, Луческу погодився, тому інші відпали", – розповів журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Ребров успішно очолює угорський Ференцварош, з яким завоював золоті медалі місцевого чемпіонату.

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