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Луческу не був першим у списку кандидатів на посаду тренера Динамо, – Циганик

09:21 - Читать на русском
Луческу не був першим у списку кандидатів на посаду тренера Динамо, – Циганик
Мірча Луческу та Сергій Ребров / Фото ФК Шахтар

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився інформацією, як Динамо намагалось змінити тренера.

"Спочатку зробили пропозицію Сергію Реброву. Він взяв час на роздуми, але відмовився. Чому – це відомо тільки самому Реброву. Потім зробили пропозицію Луческу.

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Наскільки я зрозумів, Мірча Луческу та Ігор Суркіс швидко домовилися про дворічний контракт. У списку були інші тренери, але першим був Ребров, а другим Луческу.

Сергій Ребров відмовився, Луческу погодився, тому інші відпали", – розповів журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Ребров успішно очолює угорський Ференцварош, з яким завоював золоті медалі місцевого чемпіонату.

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Головне Ігор Суркіс Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Сергій Сергій Ребров
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