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Луческу не буде сповідувати стиль Динамо, – Воробей

06:30 - Читать на русском
Луческу не буде сповідувати стиль Динамо, – Воробей
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей назвав основну проблему, з якою може зіткнутись Мірча Луческу у Динамо.

"Для мене це незрозуміло. У футболі бувають різні випадки: Барселона – Реал, приклади є в європейських чемпіонатах. Луческу багато досяг в Шахтарі. А минає деякий час і він очолює вічного конкурента. Мені трохи незрозуміло.

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Я знаю його як фахівця. Він не буде сповідувати динамівський стиль. Луческу буде вибивати у клубу карт-бланш. У нього буде спрямованість на латиноамериканців. Але чи потягне Динамо це фінансово?" – сказав Воробей для Футбол news.

Нагадаємо, румунський фахівець підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

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Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Андрій Андрій Воробей
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