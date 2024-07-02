"Йорданеску у збірній виконав величезну роботу, і я переконаний, що вони зможуть впоратися з Нідерландами і пройти далі. Я буду на стадіоні і вболіватиму, як це робить весь румунський народ. У нас ніколи не було такої підтримки, коли я грав у збірній, у нас було десять уболівальників на трибунах, якщо ми не грали вдома.

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У збірній була створена ментально сильна група гравців, чого не вистачає, наприклад, Італії. Індивідуальні якості Румунії не можна співставити з топ-командами. Їй допомагає менталітет і організація гри, всі футболісти жертвують собою заради команди. Це команда, яка добре грає в обороні, а потім індивідуально проявляє себе в атаці. Румунія сильно виросла за останні 2-3 роки. Коли в команді є впевненість, усе можливо.

Сильні збірні ще маскуються. Тепер, коли почалися матчі плей-офф, такі топ-гравці, як Мбаппе і Беллінгем, покажуть нам, на що вони дійсно здатні, але, незважаючи на це, я думаю, що ми можемо побачити команду-сюрприз, яка підніме трофей. Можливо, настане черга Австрії, Швейцарії або Румунії", – цитує Луческу Calcionews24.

До слова, Румунія була суперником збірної України на груповому етапі. Саме сенсаційна поразка "синьо-жовтих" (0:3) від команди Йорданеску стала ключовою у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Євро-2024.

Нагадаємо, дуель між Румунією та Нідерландами відбудеться вже сьогодні, 2 липня. Початк гри о 19:00 за Києвом.

Румунія – Нідерланди: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024