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Луческу назвав найскладнішого опонента у кар'єрі – дуель фахівців відбувалась в УПЛ

5 травня 11:15 2077 Читать на русском
Луческу назвав найскладнішого опонента у кар'єрі – дуель фахівців відбувалась в УПЛ
Мірча Луческу та Хосеп Гвардіола / Фото UEFA

Колишній тренер "гірників" Мірча Луческу з жахом пригадує матчі проти екс-наставника київського Динамо.

"Сьомін дуже добре працював у Локомотиві, але всі тренери з часом йдуть. Хоча, я думаю, Сьомін піде з московського клубу, тільки якщо сам захоче цього.

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За 12 років роботи в Україні саме він був для мене найскладнішим суперником, коли тренував Динамо. Ставлюся до нього з великою повагою", – цитує Луческу Sport24.

Нагадаємо, нинішній наставник Локомотива Юрій Сьомін двічі працював у київському Динамо – у 2008-2009 та 2010-2012 роках.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Мірча Луческу Мірча Луческу Локомотив Москва Локомотив Москва Юрій Сьомін Юрій Сьомін
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