Луческу назвав найсильнішого гравця, якого йому доводилось тренувати

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу з теплом пригадує свою роботу у донецькому клубі.

"Мхітарян – найсильніший гравець, якого я коли-небудь тренував. Були Вілліан, Дуглас Коста, Фернандінью, але Генріх особливий, він розумний, коли виходить на відкритий простір, ви його не зупините.

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Його ідеальна роль – атакувальний півзахисник. Спочатку він грав на позиції вісімки, але потім я поставив його вище, і він забив 25 голів. Він завершує атаки, йому потрібен відкритий простір. У Серії А він може стати найкращим, шкода, що травми стають на заваді", – цитує Луческу La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, вірменський хавбек захищав кольори донецького клубу під керівництвом Луческу у 2010-2013 роках. Зараз Генріх грає за Рому на правах оренди, а його контракт належить Арсеналу.

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