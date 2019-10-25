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Луческу назвав найкращого легіонера чемпіонату України

21:03 1778 Читать на русском
Луческу назвав найкращого легіонера чемпіонату України
Мірча Луческу / Reuters

Колишній тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу зізнався, кого вважає найсильнішим гравцем в історії чемпіонату України.

"До тепер вважаю Матузалема найкращим легіонером серед тих, хто виступав в українському чемпіонаті. Не дивно, що в одному з сезонів він став найкращим гравцем першості. Франселіно потрапив у систему Наполі у 18 років. Саме молодість завадила йому закріпитися в основі, а згодом почався період оренд. Ми познайомилися з ним, коли він виступав за Брешію.

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Мені коштувало неймовірних зусиль умовити президента клубу, щоб він продав бразильця. Паралельно я розмовляв з Рінатом Ахметовим, пояснював, що нам необхідний Матузалем, який подорослішав і набрався досвіду.

В результаті трансфер Матузалема в Шахтар став найгучнішим в Україні на той час. У Парижі, під час матчу Франція – Україна, Ахметов зустрівся з президентом Брешії і вони вдарили по руках. Я пояснював президенту, що Матузалем стане прикладом для інших висококласних гравців. Вони переходять тільки в ті клуби, де відчувають себе комфортно. Бразильці звикли жити натовпом людей по 15 – вони забирають до себе родичів і друзів", – розповів Луческу у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, Луческу очолював донецький Шахтар протягом 12 років – з 2004 по 2016 рік. Також румунський фахівець працював головним тренером Зеніта та збірної Туреччини.

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Шахтар Шахтар Брешія Брешія Рінат Ахметов Мірча Луческу Мірча Луческу Франселіно Матузалем Франселіно Матузалем Наполі Наполі
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