"Одного таланту замало. Талановитий гравець водночас дуже примхливий, тому потрібно знати, чого ви просите і скільки просите. У мене були виняткові стосунки із талановитими гравцями. Дануц Лупу, Серджен Ялчін, Роналдо "Феномен"... Я ставився до них по-іншому, знав, що в них взяти і що їм запропонувати.

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Роналдо був дуже розумним хлопцем. Його життя не доводило цю думку, але він міг собі це дозволити. Він був дуже розумним, мав неабиякі фізичні дані, але у нього були проблеми з суглобами. Мені подобалося ставити його на тренуваннях за рахунку 1:1, він одразу це змінював. Думаю, що Роналдо був моїм найкращим підопічним, але я тренував його дуже мало. На жаль, він отримав травму та не міг мені допомогти", – сказав Луческу для Marius Tuca Show.

Нагадаємо, румунський фахівець був наставником міланського Інтера із січня до березня 1999 року. Загалом на чолі "нерадзуррі" Луческу провів 17 матчів (4 перемоги, 4 нічиї та 7 поразок). Роналдо під керівництвом цього тренера провів лише 5 матчів, забивши 2 голи.

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