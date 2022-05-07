"Я не бачив команди кращої, ніж Реал, відколи я тут. Якщо вони продовжать цю надзвичайну подорож, у якій вони здобули всі успіхи на останніх хвилинах, то виграють трофей", – цитує Луческу Sportsport.ba.

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76-річного румунського фахівця також запитали, чи здобуде Карім Бензема "Золотий м'яч" у 2022 році. Мірча коротко, але ствердно відповів: "Так".

Нагадаємо, Реал вже став чемпіоном Ла Ліги 2021/22, а також бореться за трофей Ліги чемпіонів. У фіналі мадридці зустрінуться з Ліверпулем. Велика заслуга у цих досягненнях Бензема – він забив 43 голи й віддав 14 асистів у 43 матчах.

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