"На зборах ми зіграємо проти Сьйона, але спочатку у нас буде зустріч з Серветтом. Свого часу я міг очолити Сьйон, але пандемія змінила всі плани.

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Це правда, що я дуже ціную президента клубу. Ми були на зв'язку ще до пандемії, у грудні 2019-го, але моє призначення не відбулося. Потім знову спілкувалися навесні. Через COVID-19 призупинили чемпіонат, переговори теж. Президент хотів, щоб я прийняв клуб на початку сезону 2020/21.

Він подзвонив і попросив мене приїхати в Сьйон протягом чотирьох днів. В умовах пандемії було неможливо подорожувати так швидко. Ми припинили спроби, але залишилися в добрих стосунках. Тож, якби не було коронавірусу, я б тренував Сьйон. Було б дуже складно поліпшити турнірне становище, але з часом це б вдалося", – сказав Луческу у коментарі Blick.

До слова, минулого сезону Сьйон посів у турнірній таблиці чемпіонату Швейцарії передостанню сходинку.

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