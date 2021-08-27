Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу вважає, що перехід Мессі в ПСЖ в рази збільшує шанси французького клубу на тріумф у найпрестижнішому євротурнірі.

"Барселона залишилася без Мессі, а він – важливий гравець. Тепер ми побачимо його в групі з Манчестер Сіті.

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Важко судити про трансфер Ліонеля. Я не очікував, що він піде після стількох років. З іншого боку, він перейшов у команду, у якої є величезний потенціал для перемоги у Лізі чемпіонів у цьому сезоні", – цитує Луческу Digisport.

Нагадаємо, ПСЖ, куди нещодавно перебрався Мессі, потрапив у групу А, де зіграє з Манчестер Сіті, РБ Лейпциг та Брюгге, за який виступає Едуард Соболь.

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