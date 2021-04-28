"По-перше, у мене зараз не 34, а 36 трофеїв. Інститут футбольної статистики також враховує дві перемоги у нижчих дивізіонах – з Корвінулом і Брешією. Це теж перемоги в чемпіонатах. Якщо бути більш точним, у мене 37 трофеїв! Ще Кубок проти Стяуа. Ми тоді виграли, але команда суперника пішла з поля. Вони все ще повинні повернути мені цей трофей!

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Втім, Пеп наздожене всіх нас. І мене, і Фергюсона. Йому лише 50, і з його темпом перемог це не буде проблемою. Він розумний, він завжди йде туди, де може побудувати власну команду, де у нього є всі ресурси. Гра і результат його команд завжди дуже якісні. Вся його кар'єра – на найвищому рівні. Барселона, Баварія, Манчестер Сіті. Так буде до кінця", – заявив Луческу в інтерв'ю GSP.

Додамо, що румун має чудову можливість поповнити свою колекцію трофеїв – 13 травня Динамо зустрінеться із Зорею у фіналі Кубка України.

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