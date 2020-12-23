"Багато що залежить від того, як себе проявить Бесєдін. Якщо він буде забивати, віддавати, потрапить в "білу колію", так би мовити, то у Мірчі Луческу буде приємний головний біль з цього приводу. Форварди таранного типу команді потрібні завжди. Є різні суперники, і до них потрібна своя тактика на гру. Або на полі, або на заміні, такі форварди, як Бесєдін, потрібні. Але, думаю, Містер буде шукати на позицію нападника легіонера.

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Якщо Динамо купить хороших півзахисників, то забивати буде хто завгодно. У Шахтарі була сильна лінія півзахисту і нападнику потрібно було просто опинитися в потрібному місці. У нього влучали. Сподіваюся, що керівництво Динамо піде назустріч тренеру і дасть якийсь карт-бланш для придбань футболістів. Потрібен час, щоб Містер втілив свої ідеї в реальність", – резюмував Воробей у коментарі 1927.kiev.

Нагадаємо, що дискваліфікація Бєсєдіна завершилася 20 грудня. У першій половині сезону основним центрфорвардом Динамо був Супряга – 17 матчів, 2 голи і один асист.

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