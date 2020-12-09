"Хто порадив призначити Луческу? Ця ідея виникала, в принципі, давно. Коли ти хочеш призначити головного тренера, ти розглядаєш безліч кандидатур. Ідея з Містером була завжди, але було незрозуміло, чи захоче він, чи піде. Він тренер із величезним стажем роботи, професіонал до мозку кісток. Я вам скажу, що його можна порівнювати тільки з Валерієм Васильовичем Лобановським, який так працював.

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У його віці 24 години на добу говорити про футбол може тільки великий професіонал. Залишити свою сім'ю в Румунії та переїхати жити на базу, хоча ми йому пропонували квартиру. Ні, він каже, що хоче жити на базі, щоб повністю познайомитися з командою, з гравцями, бути ближчим до них. Він – великий професіонал. Це найголовніше.

Ми ж хочемо бути в Європі, прагнемо до Європи, кричимо, що нам потрібно в ЄС, а розмірковуємо, вибачте, як "совки". Якщо ми візьмемо того ж Моурінью – він працював у Манчестер Юнайтед, в Челсі, зараз очолює Тоттенхем. У грі проти Челсі він робив усе можливе, щоб їх обіграти. Це професійні тренери, вони хочуть працювати.

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І Містер прийняв цей важкий виклик. Але він його прийняв, тому що професіонал. Адже він не перейшов до нас відразу з Шахтаря. Луческу ще чотири роки працював в інших клубах, а потім два роки був без роботи. Як можна було цим не скористатися?

Тим паче, почався коронавірус, не можна ні з ким зустрітися, кудись вилетіти, нормально провести підсилення. А він прийшов і сказав, що буде працювати з цими хлопцями, і йому ніхто не потрібен. Він знає потенціал команди.

Не було такого, щоб хтось прийшов і сказав: "Візьміть Луческу". Виникла така ідея. І слава Богу, що всі, хто брав у цьому участь, мали рацію", – цитує Суркіса офіційний сайт киян з посиланням Youtube-канал Бомбардир.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив Динамо влітку. Команда під його керівництвом вийшла у групу Ліги чемпіонів, де виборола путівку в плей-офф Ліги Європи. У чемпіонаті кияни лідирують з 3-очковим відривом від Шахтаря.

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