Луческу може встановити історичний рекорд, якщо вийде з Динамо в групу Ліги чемпіонів

Головний тренер Динамо Мірча Луческу матиме додаткову мотивацію для виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.

Якщо румун успішно завершить кваліфікацію, то стане найстаршим тренером в історії основної стадії ЛЧ, інформує Gracenote.

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Сьогодні Луческу виповнилося 75 років, ще кілька місяців він "набере" до старту групового етапу. Наразі рекорд утримує Юпп Хайнкес – легендарний німець проводив свій останній матч Ліги чемпіонів з Баварією у віці 72 років 357 днів.

Нагадаємо, київському Динамо доведеться здолати два раунди кваліфікації, щоб пробитися до основної стадії ЛЧ.

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