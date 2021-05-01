"Відомо, що з Луческу підписано дворічну угоду, але не виключено, що Мірча може покинути Динамо в літнє міжсезоння.

Луческу особисто розподілятиме чемпіонські преміальні для гравців Динамо, – ЗМІ

Вірогідність відходу Луческу – це його власне бажання. Базується воно на наступному: або це бажання десь себе спробувати на схилі віку, або той факт, що Мірча виграв чемпіонат з Динамо і Шахтарем. Це як красива і логічна крапка. Знаєте, це як якісні серіали, що не перегодовують глядача зайвим сезоном, а закінчуються вчасно.

Днями відбулася зустріч, на якій брати Суркіси висловили подяку за сезон Мірчі Луческу. Формально ще потрібно дограти чемпіонат, і зіграти матч за Кубок України. Сукупно за цей сезон Луческу отримає 3,5 мільйона євро", – заявив журналіст у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, 75-річний румунський фахівець влітку прийшов у Динамо і вже у дебютному сезоні завоював золото УПЛ.

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