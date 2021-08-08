Київське Динамо на старті нового сезону змушене проводити поєдинки без присутності головного тренера команди Мірчі Луческу.

Румунський фахівець через проблеми зі здоров'ям пропустить мінімум ще один матч "біло-синіх", повідомляє FootballHub.

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Луческу недавно переніс операцію із видалення кісти. Лікарі тимчасово заборонили керманичу Динамо літати та активно працювати. Він вже спостерігав за матчем проти Вереса з трибуни і не полетів із командою на спаринг із Фенербахче і поєдинок 3-го туру УПЛ проти Зорі.

Наступного тижня Динамо проведе два матчі – перенесений поєдинок 1-го туру чемпіонату проти Миная (10 серпня) і контрольний із міланським Інтером (14 серпня).

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