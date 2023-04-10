Головний тренер киян Мірча Луческу має доволі серйозні проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому повноцінно працювати.

Журналіст Профутбол Digital Олексій Корицький повідомив, що після переможної суботньої гри проти Миная (2:0) 77-річному фахівцеві стало погано.

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"Я підійшов до авто Луческу і сказав: "Містере, можна кілька слів щодо матчу". І бачу, що йому реально зле. Він взяв мене за праву руку, ледве втримавшись на ногах. Я бачив, що його завели до роздягальні, де, мабуть, надали першу допомогу. Стало відомо, що, скоріш за все, Мірча Луческу не буде поряд з командою під час найближчих матчів", – цитує журналіста FootballHub.

Сам румунський тренер напередодні заявив, що у нього розвинувся коксартроз – хронічне дегенеративне захворювання кульшового суглоба, яке проявляється значним болем в ділянці стегна. Єдиним дієвим способом лікування є ендопротезування – встановлення нового штучного суглоба оперативним шляхом.

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