Луческу може повернутись до тренерської роботи – екс-наставник Шахтаря має кілька пропозицій

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу досі користується попитом серед клубів.
Луческу має пропозиції від швейцарського Сьйона та від неназваного клубу з Ближнього Сходу, інформує Sport.ro.
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"Я не підтверджую, але і не заперечую цю інформацію. Я нікуди не міг поїхати останнім часом через карантин. Зараз він був послаблений, тому будемо дивитися. Поки я в Бухаресті, гуляю і насолоджуюся життям", – прокоментував інформацію Луческу.
Нагадаємо, останнім місцем роботи 74-річного фахівця була збірна Туреччини, з якої Луческу звільнили в 2019 році.
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