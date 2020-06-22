toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Луческу може повернутись до тренерської роботи – екс-наставник Шахтаря має кілька пропозицій

12:28 - Читать на русском
Луческу може повернутись до тренерської роботи – екс-наставник Шахтаря має кілька пропозицій
Мірча Луческу / фото з відкритих джерел

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу досі користується попитом серед клубів.

Луческу має пропозиції від швейцарського Сьйона та від неназваного клубу з Ближнього Сходу, інформує Sport.ro.

Разван Луческу поскаржився на малу зарплату свого батька

"Я не підтверджую, але і не заперечую цю інформацію. Я нікуди не міг поїхати останнім часом через карантин. Зараз він був послаблений, тому будемо дивитися. Поки я в Бухаресті, гуляю і насолоджуюся життям", – прокоментував інформацію Луческу.

Нагадаємо, останнім місцем роботи 74-річного фахівця була збірна Туреччини, з якої Луческу звільнили в 2019 році.

"Динамо? Подивилися їм в очі і сказали: "ми можемо вас перемогти": Жозе Мораіш залишається на зв'язку із Карпатами

blog_ava
Арбітр матчу Зоря – Динамо Балакін відсторонений від суддівства, – Денисов
10:15
4722
Теги
Світ Мірча Мірча Луческу Сьйон Сьйон Трансфери
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
23
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук