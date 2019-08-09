Луческу може очолити Динамо до матчу-відповіді з Брюгге, – турецькі ЗМІ

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу все ще може отримати роботу в Динамо.

Турецьке видання Fanatik повідомляє, що київське Динамо може запросити Мірчу Луческу вже до матчу-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Брюгге. Киянам залишилось узгодити лише деякі деталі.

"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у Брюгге

Раніше сам румун спростував інформацію про можливість очолити "біло-синіх" і повідомив, що просто хотів би подивитись Класичне проти Шахтаря.

Нагадаємо, з Мірчею Луческу пов'язані найбільші успіхи донецької команди в історії, зокрема перемога в Кубку УЄФА та вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – Динамо