Наразі Містер працює у змішаному режимі – приїжджає на базу, проводить теорію і повертається в лікарню, інформує Tribuna.

Динамо – Інтер: Суркіс виокремив заслугу Луческу у проведенні матчу й наголосив на позитиві, попри розгром

Раніше з'явилася інформація, що через погіршення здоров'я Луческу в останній момент відмовився летіти з командою в Італію на спаринг проти Інтера (0:3). У 76-річного румуна справді підвищилась температура, але він заздалегідь планував залишитись вдома. Лікарі рекомендували Луческу утриматись від перельотів і безпосереднього керівництва командою під час матчів.

У найближчі дні буде ухвалений остаточний вердикт щодо стану тренера Динамо. Якщо температура буде стабільною, то Луческу зможе повноцінно керувати командою вже у матчі проти Інгульця (18 серпня).

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