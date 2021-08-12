"Орли" розглядають можливість підсилити свій склад бразильським півзахисником Фернандо, повідомляє Fotomac.

Алекс Тейшейра офіційно повернувся до Європи

За інформацією видання, Бешикташ звернувся за детальною інформацією про гравця до Мірчі Луческу, з яким Фернандо працював у Шахтарі. Фахівець дав схвальні відгуки. Фактично повторилася ідентична ситуація, як із Алексом Тейшейрою, який вже перейшов у турецький клуб.

Нагадаємо, Фернандо опинився в Україні влітку 2013 року, коли Шахтар заплатив за нього Греміо 11 млн євро. Вже через два сезони бразилець перебрався у Сампдорію за 8 млн. Наразі 29-річний хавбек захищає кольори китайського Бейцзін Гоань.

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