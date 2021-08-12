Луческу може допомогти ще одному екс-гравцю Шахтаря перейти у Бешикташ
Турецький Бешикташ знову звернувся по допомогу до головного тренера Динамо Мірчі Луческу.
"Орли" розглядають можливість підсилити свій склад бразильським півзахисником Фернандо, повідомляє Fotomac.
Алекс Тейшейра офіційно повернувся до Європи
За інформацією видання, Бешикташ звернувся за детальною інформацією про гравця до Мірчі Луческу, з яким Фернандо працював у Шахтарі. Фахівець дав схвальні відгуки. Фактично повторилася ідентична ситуація, як із Алексом Тейшейрою, який вже перейшов у турецький клуб.
Нагадаємо, Фернандо опинився в Україні влітку 2013 року, коли Шахтар заплатив за нього Греміо 11 млн євро. Вже через два сезони бразилець перебрався у Сампдорію за 8 млн. Наразі 29-річний хавбек захищає кольори китайського Бейцзін Гоань.
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