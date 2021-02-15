Разван Луческу завершив свою роботу з провідним клубом Саудівської Аравії.

Контракт розірваний за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний Twitter Аль-Хіляля.

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Син Мірчі Луческу очолив команду у липні 2019 року. Румунський фахівець привів Аль-Хіляль до перемоги в азійській Лізі чемпіонів-2019 та чемпіонаті Саудівської Аравії 2019/20. У поточній кампанії результати дещо погіршилися і могли вплинути на стосунки між Луческу та керівництвом клубу.

Аль-Хіляль оперативно знайшов нового головного тренера – ним став бразилець Рожеріо Мікале, який працював з молодіжним складом.

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