Луческу-молодший підхопив коронавірус
19:26 - Читать на русском
Румунський фахівець Разван Луческу не зміг вберегтись від вірусу.
51-річний тренер Аль-Хіляля Разван Луческу здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт аравійського клубу.
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Про самопочуття румунського фахівця не повідомляється, Разван Луческу самоізолювався. Нагадаємо, головний тренер Аль-Хіляля є сином наставника київського Динамо Мірчі Луческу.
Після 4-х турів чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Хіляль лідирує у турнірній таблиці з 10-ма очками.
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