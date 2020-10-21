Аль-Хіляль зацікавлений у підписанні Бернарда та вже зробив офіційну пропозицію Евертону.

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Як повідомляє Goal, за 28-річного хавбека клуб із Саудівської Аравії готовий викласти близько 6,6 млн євро, хоча Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів. Видання зазначає, що керівництво Евертона не буде проти такого трансферу, проте сам бразилець не має великого бажання змінювати АПЛ на чемпіонат з Близького Сходу.

Позиція Бернарда може змінитись, адже наразі у нього немає стабільної ігрової практики під керівництвом Карло Анчелотті – лише два матчі з початку поточного сезону. Аль-Хіляль хоче узгодити перехід до кінця трансферного вікна в країні (25 жовтня).

Зауважимо, що клуб із Саудівської Аравії очолює син Мірчі Луческу – Разван. Свого часу, Бернард не мав стабільної ігрової практики в Шахтарі при Містері. За "гірників" 28-річний бразилець виступав з 2013 по 2018 роки, звідки і перебрався до Евертона.

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