Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив, чому не збирається покидати київський клуб вже зараз.

"Хто змусить мене це зробити? Я не можу зрадити хлопців. Фенербахче хотів підписати мене, але я сказав "ні". Сказав, що зараз моє місце тут.

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Хоча те, що відбувається в Україні, і здається неймовірним, але після майже року війни це начебто стало нормальним, звичним. Але про повернення вболівальників на українські стадіони не йдеться.

Як живу? Зі страхом. Дивишся в небо й не знаєш, що може статися будь-якої миті. Ми чуємо шум літаків, поки перебуваємо на полі, проводимо матчі за зачиненими дверима. Поки немає повітряної тривоги, ми граємо, намагаючись приділяти чимало уваги полю.

Траплялося, що нам доводилося чекати до години в роздягальні, перш ніж ми змогли продовжити матч. Не знаю, хто б зробив щось подібне на моєму місці, але я почуваюся добре, роблячи те, що роблю", – цитує Луческу TUTTOmercatoWEB.

За підсумками першої частини сезону 2022/23 "біло-сині" залишились без єврокубків (останнє місце у групі ЛЄ) та посіли третю сходинку в УПЛ.

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