Резонансний епізод трапився у матчі 13-го туру УПЛ між київським Динамо та Колосом. Мірча Луческу влаштував сварку з арбітром.

На 52-й хвилині звітного матчу Володимир Шепелєв грубо сфолив проти суперника, за що отримав попередження. Однак після перегляду відеоповтору арбітр скасував жовту картку і показав хавбеку киян червону.

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Головного тренера Динамо Мірчу Луческу цей епізод розлютив. Румунський фахівець гучно висловлював претензії арбітрам і навіть вибіг на футбольне поле. В якийсь момент здалося, що Ігор Пасхал не пробачив керманичу столичної команди такої зухвалості і вилучив ще й його.

Проте згодом з'ясувалося, що Луческу за власної ініціативи покинув межі технічної зони, вирушивши у бік підтрибунного приміщення. Невдовзі Луческу повернувся і керував своєю командою з лави для запасних.

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