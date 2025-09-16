Керманич федерації очікує, що Мірча Луческу підготує детальний звіт про стан збірної Румунії та пояснить причини останніх результатів команди, повідомляє Golazo.ro.

Луческу готовий піти у відставку після провалу в стилі Реброва – екс-тренер Динамо знайшов собі легендарну заміну

Бурляну наголошує, що наставнику необхідно знайти вихід із ситуації, аби гарантувати команді участь у плей-офф ЧС-2026. Контракт досвідченого тренера чинний до завершення світової першості.

Нагадаємо, 9 вересня румуни втратили перемогу в матчі проти Кіпру – після комфортного рахунку 2:0 зустріч завершилася внічию. У групі H кваліфікації ЧС-2026 команда Луческу йде третьою з 7 очками, тоді як Австрія та Боснія і Герцеговина мають по 12 балів.

Раніше тренер заявляв про готовність піти у відставку.

" Мені соромно, що я румун!": фанати Роми довели Ківу до блювоти – він пішов до психолога, а потім виграв з Інтером требл