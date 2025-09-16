Луческу має шанс залишитись на чолі збірної Румунії – екс-наставник Динамо та Шахтаря повинен виконати вимогу Федерації
Президент Федерації футболу Румунії Резван Бурляну висловив вимогу до головного тренера національної команди Мірчі Луческу.
Керманич федерації очікує, що Мірча Луческу підготує детальний звіт про стан збірної Румунії та пояснить причини останніх результатів команди, повідомляє Golazo.ro.
Луческу готовий піти у відставку після провалу в стилі Реброва – екс-тренер Динамо знайшов собі легендарну заміну
Бурляну наголошує, що наставнику необхідно знайти вихід із ситуації, аби гарантувати команді участь у плей-офф ЧС-2026. Контракт досвідченого тренера чинний до завершення світової першості.
Нагадаємо, 9 вересня румуни втратили перемогу в матчі проти Кіпру – після комфортного рахунку 2:0 зустріч завершилася внічию. У групі H кваліфікації ЧС-2026 команда Луческу йде третьою з 7 очками, тоді як Австрія та Боснія і Герцеговина мають по 12 балів.
Раніше тренер заявляв про готовність піти у відставку.
" Мені соромно, що я румун!": фанати Роми довели Ківу до блювоти – він пішов до психолога, а потім виграв з Інтером требл