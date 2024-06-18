"Я хочу сказати вам одну річ. Перемога важлива, якщо ти здобуваєш ще одну перемогу. Це не повинно означати кінець. Навпаки, це має бути вагомий привід покращити свою гру у наступному матчі. З Бельгією буде важко.

Румунія – Україна: Луческу оригінально відреагував на шедевральний гол у ворота Луніна

Неймовірна атмосфера. Мені дуже сподобалися наші вболівальники. Як вони всі одягнені в жовте. Я вперше побачив, що румунську команду підтримували в унісон. Вболівали, підбадьорювали команду. Одразу була помітна реакція гравців. Ми були більш мотивовані, ніж українці.

Спочатку ми повинні вийти з групи. Кожен матч має свою історію. Сьогодні на наш прогрес вплинула помилка Луніна. Цей рахунок 1:0 змінив співвідношення сил. Наші футболісти вибігали у контратаки. Захист був сенсаційним. Це сенсаційна перемога", – поділився Луческу в коментарі sport.ro.

Нагадаємо, Румунія розбила Україну (3:0) в стартовому матчі групи E на Євро-2024. Голами відзначились Станчу, Разван Марін та Дрегуш.

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