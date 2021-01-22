Хавбек бухарестського Динамо Деян Сореску може перебратись до Києва.

Динамо зацікавлене у послугах румунського півзахисника Деяна Сореску, повідомляє Sport.ro.

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На трансфері 23-річного гравця особисто наполягає головний тренер киян Мірча Луческу. Деян є капітаном бухарестського Динамо, "біло-сині" готові заплатити за півзахисника 500 тисяч євро. Деян зазвичай грає на правому фланзі.

У нинішньому сезоні чемпіонату Румунії Сореску провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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