Луческу має намір підписати капітана бухарестського Динамо
22:24 - Читать на русском
Хавбек бухарестського Динамо Деян Сореску може перебратись до Києва.
Динамо зацікавлене у послугах румунського півзахисника Деяна Сореску, повідомляє Sport.ro.
Луческу хоче налагодити співпрацю Динамо із європейським клубом
На трансфері 23-річного гравця особисто наполягає головний тренер киян Мірча Луческу. Деян є капітаном бухарестського Динамо, "біло-сині" готові заплатити за півзахисника 500 тисяч євро. Деян зазвичай грає на правому фланзі.
У нинішньому сезоні чемпіонату Румунії Сореску провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.
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